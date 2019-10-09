Элитная дивизия САР отработала контрбатарейную борьбу на учениях

Элитное сирийское подразделение — 25-я дивизия специального назначения отработало контрбатарейную борьбу в ходе учений в провинции Хама.

«Командиры смогли убедиться, что мы готовы выполнить любую боевую задачу», — цитирует РИА Новости командира артиллерийской бригады Мансура Шахуда.

По его словам, «артиллеристы приступили к боевой учебе, расчёты 152-миллиметровых орудий слаженно выполнили команды и поразили условные цели — склады боеприпасов, линии снабжения и штаб террористов из «Джебхат ан-Нусры»*.

Отмечается, что боевая подготовка у артиллеристов чередовалась с выполнением задач контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что в южной части провинции Идлиб сирийские сапёры уничтожили пещеру, которая использовалась боевиками как убежище, хранилище боеприпасов и оружия.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещённые в России.