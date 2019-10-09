Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

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Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Отмечается, что позиция России не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Первое место в этом рейтинге занимает Сингапур, второе у США, третье у Гонконга.

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 103 индикаторов. Каждый индикатор, использующий шкалу от 0 до 100, показывает, насколько «экономика близка к идеальному состоянию».

Ранее Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с BBB- до BBB.

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