Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
Отмечается, что позиция России не изменилась по сравнению с прошлым годом.
Первое место в этом рейтинге занимает Сингапур, второе у США, третье у Гонконга.
Индекс глобальной конкурентоспособности составлен из 103 индикаторов. Каждый индикатор, использующий шкалу от 0 до 100, показывает, насколько «экономика близка к идеальному состоянию».
Ранее Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с BBB- до BBB.