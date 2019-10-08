Мадуро объявил продление режима повышенной боеготовности на границе с Колумбией

Короткая ссылка
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы Венесуэлы будут развёрнуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений, передаёт ТАСС.

«Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развёртывание наших ВС», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что «ни одна вооружённая группировка не может свободно находиться в Венесуэле» и добавил, что на территории Венесуэлы «нет места колумбийскому насилию».

В сентябре Мадуро созвал Совет по национальной безопасности, «который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы».

1 сентября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила Колумбию в поддержке терроризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить