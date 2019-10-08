Мадуро объявил продление режима повышенной боеготовности на границе с Колумбией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что вооружённые силы Венесуэлы будут развёрнуты на границе с Колумбией, несмотря на завершение военных учений, передаёт ТАСС.

«Я принял решение продлить действие второй фазы режима оранжевого уровня угрозы и развёртывание наших ВС», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что «ни одна вооружённая группировка не может свободно находиться в Венесуэле» и добавил, что на территории Венесуэлы «нет места колумбийскому насилию».

В сентябре Мадуро созвал Совет по национальной безопасности, «который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы».

1 сентября вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила Колумбию в поддержке терроризма.