Лавров встретился с лидером движения «Сирия завтра»

Глава российского МИД сергей Лавров провёл встречу с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом Джарбой.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Стороны обсудили перспективы развития ситуации в Сирии и вокруг неё «с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН».

«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и усилий по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл встречу в Эрбиле с премьер-министром Курдского автономного района Масруром Барзани.