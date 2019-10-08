Лавров встретился с лидером движения «Сирия завтра»
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Стороны обсудили перспективы развития ситуации в Сирии и вокруг неё «с акцентом на необходимость устойчивого продвижения политического урегулирования в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и положениями резолюции 2254 СБ ООН».
«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР и усилий по окончательной ликвидации присутствия международного терроризма в этой стране», — сообщили в МИД.
Ранее сообщалось, что Лавров провёл встречу в Эрбиле с премьер-министром Курдского автономного района Масруром Барзани.