Сербия и Турция договорились об оборонном сотрудничестве

Сербский президент Александр Вучич в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белград заявил, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и заинтересованы в торговле и совместном производстве в оборонной промышленности.

«Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве в этой области», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Он отметил, что сербские специалисты высказали интерес в покупке некоторых видов турецкого оружия.

Он также отметил, что Белград выразил желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности.

Ранее Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления Сербии в Евросоюз.