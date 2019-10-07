Сербия и Турция договорились об оборонном сотрудничестве

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Сербский президент Александр Вучич в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белград заявил, что стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны и заинтересованы в торговле и совместном производстве в оборонной промышленности.
Сербия и Турция договорились об оборонном сотрудничестве
  • Reuters

«Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве в этой области», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Он отметил, что сербские специалисты высказали интерес в покупке некоторых видов турецкого оружия.

Он также отметил, что Белград выразил желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности.

Ранее Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления Сербии в Евросоюз

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