Сербия и Турция договорились об оборонном сотрудничестве
- Reuters
«Сегодня первый раз после разговора наших экспертов я глубоко обсуждал с президентом Эрдоганом сотрудничество в оборонной сфере и ожидаю большого прогресса после подписания сегодня соглашения о сотрудничестве в этой области», — приводит РИА Новости слова Вучича.
Он отметил, что сербские специалисты высказали интерес в покупке некоторых видов турецкого оружия.
Он также отметил, что Белград выразил желание участвовать в процессе трансфера технологий и создания совместного предприятия в оборонной промышленности.
Ранее Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления Сербии в Евросоюз.