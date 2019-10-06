Макрон: ЕС согласует позицию по брекситу до конца следующей недели

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз рассчитывает на возможность достичь с Лондоном соглашения по брекситу до конца следующей недели.

Как сообщает AFP, такое заявление Макрон сделал в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

По словам Макрона, переговоры должны продолжиться в ближайшие дни при участии команды главного переговорщика Евросоюза по брекситу Мишеля Барнье, «чтобы оценить до конца следующей недели, возможно ли соглашение, учитывая при этом законы Европейского союза».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Джонсон имеет план Б по брекситу на тот случай, если Европейский союз отвергнет его предложение по сделке о выходе страны из блока.