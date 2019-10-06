Нефтепровод взорвался в Колумбии

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В Колумбии в результате нападения разорвана труба Трансандинского нефтепровода, нефть загрязнила реку.

«Атака привела к разрыву трубы и разливу нефти в Орито, загрязнению реки Гуамуес. В момент нападения нефтепровод не функционировал», — говорится в сообщении компании Ecopetrol в Twitter.

Отмечается, что во избежание дальнейшего загрязнения окружающей среды были перекрыты ограничительные клапаны.

Также сообщается, что компания работает над ликвидацией последствий произошедшего.

5 апреля 2019 года начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве на своей странице в Twitter сообщил, что в венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод.

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