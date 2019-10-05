Глава РФПИ удостоен высшей награды Саудовской Аравии

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил орден имени Короля Абдель Азиза II степени, церемонию провёл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Дмитриев удостоился высшей награды королевства «за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и КСА», сообщили в РФПИ.

«Для меня большая честь — принять высшую награду Королевства Саудовская Аравия. Отношения между нашими странами интенсивно развиваются по всем направлениям двустороннего сотрудничества, и я крайне признателен за столь высокую оценку усилий Российского фонда прямых инвестиций», — сказал генеральный директор.

Церемония награждения состоялась в Эр-Рияде.

30 сентября посол Саудовской Аравии в России Раид Халед Кримли заявил, что визит российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд состоится в ближайшие две недели.