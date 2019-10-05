Глава РФПИ удостоен высшей награды Саудовской Аравии
- РИА Новости
Дмитриев удостоился высшей награды королевства «за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и КСА», сообщили в РФПИ.
«Для меня большая честь — принять высшую награду Королевства Саудовская Аравия. Отношения между нашими странами интенсивно развиваются по всем направлениям двустороннего сотрудничества, и я крайне признателен за столь высокую оценку усилий Российского фонда прямых инвестиций», — сказал генеральный директор.
Церемония награждения состоялась в Эр-Рияде.
30 сентября посол Саудовской Аравии в России Раид Халед Кримли заявил, что визит российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд состоится в ближайшие две недели.