Транспортные службы Эквадора прекратили забастовку

Представители транспортных служб Эквадора приняли решение прекратить забастовку.

Как сообщает El Comercio, об этом заявил глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Эквадора Абель Гомес.

Вместе с этим он добавил, что работники транспортных служб не несут ответственности за акты вандализма, которые были зафиксированы во время забастовки.

Гомес не стал говорить о возможном соглашении с властями, но заявил о необходимости пересмотра тарифов на проезд как некоей компенсации за отмену субсидий на бензин.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер. Позднее он добавил, что власти Эквадора не вернут субсидии на бензин, несмотря на протесты.