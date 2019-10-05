В Италии задержали американцев за порчу Пизанской башни

Итальянская полиция задержала двух туристов из США, которые нацарапали свои имена на Пизанской башне.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что американцы нацарапали имена на самом высоком кольце башни, после чего сделали селфи. Очевидцы произошедшего рассказали об этом охране и в итоге полицейские задержали вандалов на выходе из достопримечательности.

По словам граждан США, они увидели в башне чужие выцарапанные имена, поэтому не думали, что их действия являются преступлением.

Ранее вандал повредил бронзовую статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке.