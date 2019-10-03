В Госдуме прокомментировали планы США провести крупные учения в Европе

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление американского конгрессмена Джона Гараменди о планах США провести крупные учения в Европе.

По мнению Шерина, такие планы связаны с необходимостью США осваивать многомиллиардный военный бюджет.

Также депутат указал на то, что американцы хотят в очередной раз продемонстрировать России свои возможности.

«Конечно же, (США. — RT) ещё раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Ещё раз показать свою приверженность «миру». Это не что иное, как попытка ещё раз собрать деньги (со своих союзников. — RT), которые обязаны платить соответствующие подати в общий бюджет блока НАТО», — подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что на этих учениях могут быть заключены какие-то дополнительные соглашения, чтобы обязать членов альянса закупать новейшие виды вооружений США.

Ранее стало известно, что США планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе. Об этом в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди.

Он также призвал Россию «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».