В Госдуме прокомментировали планы США провести крупные учения в Европе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление американского конгрессмена Джона Гараменди о планах США провести крупные учения в Европе.
В Госдуме прокомментировали планы США провести крупные учения в Европе
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

По мнению Шерина, такие планы связаны с необходимостью США осваивать многомиллиардный военный бюджет.

Также депутат указал на то, что американцы хотят в очередной раз продемонстрировать России свои возможности. 

«Конечно же, (США. — RT) ещё раз хотят бряцать оружием перед Российской Федерацией. Ещё раз показать свою приверженность «миру». Это не что иное, как попытка ещё раз собрать деньги (со своих союзников. — RT), которые обязаны платить соответствующие подати в общий бюджет блока НАТО», — подчеркнул парламентарий.

Он предположил, что на этих учениях могут быть заключены какие-то дополнительные соглашения, чтобы обязать членов альянса закупать новейшие виды вооружений США.

Ранее стало известно, что США планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе. Об этом в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди.

Он также призвал Россию «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить