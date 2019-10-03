Глава МИД Венгрии исключил давление ЕС из-за сотрудничество с Россией

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете «Известия» заявил, что Евросоюз не имеет права оказывать какое-либо давление на Будапешт из-за растущего энергетического сотрудничества с Москвой.

«Если честно, нас совершенно не волнует, что об этом думают в Брюсселе, потому что речь идёт о нашей собственной энергетической безопасности. То, как наполняется наша энергетика, — это внутреннее дело Венгрии, чисто национальная компетенция», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, какие-либо попытки ЕС повлиять на энергетическое сотрудничество России и Венгрии неприемлемы.

«Я не думаю, что кто-либо из Западной Европы имеет право оказывать на нас давление в этом отношении, учитывая тот факт, что сейчас идёт строительство трубопровода между Россией и Германией. Последняя вообще считается крупнейшим заказчиком «Газпрома» в Европе», — отметил глава МИД Венгрии.

Он также напомнил, что госкорпорация «Росатом» выиграла тендер на возведение новых блоков венгерской АЭС «Пакш-2».

«А GE Hungary Kft (европейская «дочка» американской компании General Electric. — RT) займётся поставкой турбин для той же АЭС. Видите, это международный проект: и американцы, и французы, и немцы, и россияне — все вовлечены. Так что я не вижу каких-либо объективных причин для давления на Венгрию», — заключил Сийярто.

В конце марта Сийярто назвал проект газопровода «Северный поток» примером двойных стандартов Запада.

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