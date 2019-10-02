СМИ: Куратор санкционной политики США уходит в отставку

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Замминистра финансов США Сигал Манделкер, которая отвечает за санкционную политику США в отношении иностранных государств, планирует уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.
СМИ: Куратор санкционной политики США уходит в отставку
  • Reuters

«Манделкер, которая присоединилась к Министерству финансов США в июне 2017 года, поспособствовала введению новых санкций в отношении КНДР, России и Венесуэлы. Она планирует найти работу в частном секторе», — говорится в сообщении.     

Агентство уточняет, что Манделкер покинет свой пост в течение нескольких недель.

28 сентября CNN со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника сообщил о том, что специальный представитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

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