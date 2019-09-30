На острове Тенерифе восстановили энергоснабжение

На испанском острове Тенерифе полностью восстановили энергоснабжение.

Об этом сообщает компания Red Eléctrica на своей странице в Twitter.

«На остров Тенерифе вернулся свет... мы восстановили полностью энергоснабжение. Приносим извинения за все неудобства, которые произошли в последние часы», — указывается в заявлении.

Vuelve a la luz a la isla de #Tenerife. A las 22.15 h (hora local en Canarias) hemos recuperado la totalidad del suministro eléctrico. Lamentamos todas las molestias ocasionadas en las últimas horas. Seguimos trabajando para dar un servicio seguro y de calidad en toda Canarias. — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) 29 сентября 2019 г.

Ранее на испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество.