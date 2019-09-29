Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано 29 сентября возле берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.
- globallookpress.com
Эпицентр сейсмособытия находился в 66 км юго-западнее города Конститусьон с населением более 40 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине около 15,8 км.
Ранее в Чили возле города Энтре-Лагос произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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