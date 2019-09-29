Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано 29 сентября возле берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.

Эпицентр сейсмособытия находился в 66 км юго-западнее города Конститусьон с населением более 40 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 15,8 км.

Ранее в Чили возле города Энтре-Лагос произошло землетрясение магнитудой 6,0.