Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

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Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано 29 сентября возле берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов.
Возле берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8
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Эпицентр сейсмособытия находился в 66 км юго-западнее города Конститусьон с населением более 40 тыс. человек. 

Очаг землетрясения залегал на глубине около 15,8 км.

Ранее в Чили возле города Энтре-Лагос произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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