В МИД ФРГ оценили возможность нового переноса сроков брексита
- Reuters
Он отметил, что в МИД Германии своей целью видят достижение соглашения с Лондоном.
«Если Великобритания подаст ещё одну заявку на продление (сроков. — RT), то мы рассмотрим её в конструктивном ключе», — приводит его слова ТАСС.
По мнению Мааса, неопределённость ситуации с брекситом оказывает негативное влияние на экономику и дееспособность ЕС.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести «жёсткий» брексит 31 октября.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.