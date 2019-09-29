В МИД ФРГ оценили возможность нового переноса сроков брексита

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Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что, в случае предоставления Лондоном ещё одной заявки на продление сроков выхода Великобритании из ЕС, в Берлине рассмотрят её в конструктивном ключе.
В МИД ФРГ оценили возможность нового переноса сроков брексита
  • Reuters

Он отметил, что в МИД Германии своей целью видят достижение соглашения с Лондоном. 

«Если Великобритания подаст ещё одну заявку на продление (сроков. — RT), то мы рассмотрим её в конструктивном ключе», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Мааса, неопределённость ситуации с брекситом оказывает негативное влияние на экономику и дееспособность ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести «жёсткий» брексит 31 октября.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.

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