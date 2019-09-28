Российское консульство проверяет информацию о ЧП в порту Южной Кореи
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане Евгения Евдокимова.
По его словам, судно не является российским. Дипломат добавил, что в полиции подтвердили факт взрыва на судне.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на местные власти сообщило, что при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в южнокорейском порту пострадали девять человек. По данным агентства, среди членов экипажа судна были граждане России и Филиппин.