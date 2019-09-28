Российское консульство проверяет информацию о ЧП в порту Южной Кореи

Консульство России в Южной Корее проверяет данные о том, что в числе членов экипажа грузового судна, загоревшегося в порту Ульсан, были российские граждане.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане Евгения Евдокимова.

По его словам, судно не является российским. Дипломат добавил, что в полиции подтвердили факт взрыва на судне.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на местные власти сообщило, что при взрыве и последующем пожаре на грузовом судне в южнокорейском порту пострадали девять человек. По данным агентства, среди членов экипажа судна были граждане России и Филиппин.