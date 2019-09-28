Лавров опроверг сообщения о встрече с представителями Гуаидо

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ложью сообщения о встрече с представителями лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.

«Это чистой воды ложь... Они (представители венесуэльской оппозиции. — RT) учатся у американцев — вбросить ложь, а потом попытаться эту ложь использовать для того, чтобы показать, что Россия, дескать, бросила венесуэльское правительство», — заявил он на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

22 сентября Хуан Гуаидо заявил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены направить делегацию, которая примет участие в ГА ООН.

Ранее Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле необходимо решать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.

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