В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская

В пункте базирования Военно-морского флота России в Сирии 15 октября введут в эксплуатацию судоремонтную мастерскую. Об этом заявил заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

Площадь судоремонтной мастерской составит 2,1 тыс. кв. м. Она предназначена для выполнения регламентных работ, гарантийных ремонтов, технического обслуживания кораблей и судов, которые находятся в порту Тартус.

«Сейчас идёт монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — цитирует его РИА Новости.

В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован российской стороной на 49 лет для транспортно-экономического использования.