В Сирии начнёт работу судоремонтная мастерская
- Тартус, Сирия / © imagebroker/Egmont Strigl
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Площадь судоремонтной мастерской составит 2,1 тыс. кв. м. Она предназначена для выполнения регламентных работ, гарантийных ремонтов, технического обслуживания кораблей и судов, которые находятся в порту Тартус.
«Сейчас идёт монтаж оборудования, 15 октября она начнет функционировать», — цитирует его РИА Новости.
В апреле вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован российской стороной на 49 лет для транспортно-экономического использования.