Соловьёв назвал Ширака титаном

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с Nation News назвал бывшего президента Франции Жака Ширака титаном.

«Это был один из руководителей Франции, который действительно понимал интересы своего народа и не боялся сказать нет США», — сказал он.

Как отметил Соловьёв, Ширак — настоящий европейский политик того времени.

Со своей стороны бывший директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что Ширак был великаном западноевропейской политики.

«Это реально великан. В том смысле, что он всегда мыслил геополитически, стратегически», — заявил он.

По его словам, в настоящее время никто из политиков Западной Европы не может сравниться с Шираком.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.