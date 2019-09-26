Соловьёв назвал Ширака титаном

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с Nation News назвал бывшего президента Франции Жака Ширака титаном.
Соловьёв назвал Ширака титаном
  • © Song Lidong/ZUMAPRESS.com
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«Это был один из руководителей Франции, который действительно понимал интересы своего народа и не боялся сказать нет США», — сказал он.

Как отметил Соловьёв, Ширак — настоящий европейский политик того времени.

Со своей стороны бывший директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что Ширак был великаном западноевропейской политики.

«Это реально великан. В том смысле, что он всегда мыслил геополитически, стратегически», — заявил он.

По его словам, в настоящее время никто из политиков Западной Европы не может сравниться с Шираком.

Ширак был главой Франции на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 год, позднее стал пожизненным членом Конституционного совета. Он скончался на 87-м году жизни.

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