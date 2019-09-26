Лавров обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД Иордании

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили Ближний Восток «с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и палестино-израильском урегулировании».

Россия и Иордания подчеркнули приверженность «дальнейшей координации подходов к урегулированию кризисных явлений и конфликтов, на основе признанной международно-правовой базы и в четком соответствии с Уставом ООН».

Кроме этого обсуждались практические вопросы поступательного развития многопланового российско-иорданского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.