Володин встретился с главой Великого национального собрания Турции

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом на полях Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.
Володин встретился с главой Великого национального собрания Турции
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как отметил Володин, пора расширять формат. Он заявил, что первоначально среди участников обсуждения были Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Афганистан, и теперь российская сторона поддерживает предложение Анкары о включении представителей Катара.

По словам спикера Госдумы, правильной будет и поддержка предложения Ирана включить в список Ирак и Ливию.

«Со своей стороны, предлагаем пригласить для разговора представителей парламентов стран, которые непосредственно граничат с Афганистаном, — Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана», — сказал он.

Стороны также обсудили возможное место проведения следующего Совещания спикеров парламентов стран Евразии — Индонезию. Шентоп заявил, что турецкая сторона не против такого варианта.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.

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