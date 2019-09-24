Володин встретился с главой Великого национального собрания Турции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом на полях Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Как отметил Володин, пора расширять формат. Он заявил, что первоначально среди участников обсуждения были Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Афганистан, и теперь российская сторона поддерживает предложение Анкары о включении представителей Катара.

По словам спикера Госдумы, правильной будет и поддержка предложения Ирана включить в список Ирак и Ливию.

«Со своей стороны, предлагаем пригласить для разговора представителей парламентов стран, которые непосредственно граничат с Афганистаном, — Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана», — сказал он.

Стороны также обсудили возможное место проведения следующего Совещания спикеров парламентов стран Евразии — Индонезию. Шентоп заявил, что турецкая сторона не против такого варианта.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.