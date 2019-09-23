В Совфеде оценили позицию премьера Чехии по антироссийским санкциям

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который назвал безрезультатными санкции Европейского союза против России.

«Дело не только в Чехии, я слышал подобные заявления много раз — и от очень солидных деятелей, в том числе руководителей некоторых государств, так называемых старых европейцев. Просто чехи сегодня стали громче говорить о том, что и так всем понятно», — заявил Климов.

Сенатор объяснил, что «всё громче звучащие голоса» против антироссийских санкций подтверждают то, что сами страны Европы получили весомый экономический ущерб от проводимой ими санкционной политики.

«Это всё подчеркивает, во-первых, изначальную правоту Москвы, которая говорила о том, что это (санкционное давление. — RT) никуда не приведёт, только в тупик. Во-вторых, о том, что в Европе нарастает количество людей, которые уже не боятся произносить вслух очевидное», — добавил сенатор.

Ранее Бабиш рассказал журналистам о том, что антироссийские санкции «не принесли желаемых результатов».