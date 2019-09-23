Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.

«Это чушь», — приводит ТАСС ответ Нарышкина на соответствующий вопрос.

Ранее портал Yahoo со ссылкой на экс-чиновников США сообщал, что распоряжение администрации бывшего американского президента Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов в 2016 году было обусловлено тем, что дачные комплексы и некоторые из дипломатов якобы были задействованы в контрразведывательной операции, целью которой были средства связи ФБР.

Источники заявили, что это «подорвало возможность ФБР отслеживать русских шпионов на территории США».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти сообщения фантастическими.