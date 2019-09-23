Рухани: США преувеличивают ущерб от атаки на НПЗ Саудовской Аравии
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте иранского лидера.
Как указал Рухани, это делается ради заключения крупных сделок по продаже оружия на миллиарды долларов и постоянного присутствия США в регионе.
«США хотят доминировать в регионе, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — сказал он, объяснив данное стремление конкуренцией американцев с Китаем и другими государствами.
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.
Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.