Рухани: США преувеличивают ущерб от атаки на НПЗ Саудовской Аравии

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединённые Штаты преувеличивают ущерб, нанесённый нефтяным объектам в Саудовской Аравии в ходе недавней атаки.

Об этом говорится на сайте иранского лидера.

Как указал Рухани, это делается ради заключения крупных сделок по продаже оружия на миллиарды долларов и постоянного присутствия США в регионе.

«США хотят доминировать в регионе, чтобы нефть восточной части Саудовской Аравии принадлежала им», — сказал он, объяснив данное стремление конкуренцией американцев с Китаем и другими государствами.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии.



