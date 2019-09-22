Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны
«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки», — цитирует РИА Новости премьера.
Он отметил, что только при боях за посёлок Калинов погибли 1,2 тыс. советских солдат.
Пеллегрини также заявил, что необходимо бороться с попытками фальсифицировать историю и исказить ход Второй мировой войны.
«Надо быть гордыми и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу», — добавил он.
Ранее в Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы.