Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.

«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки», — цитирует РИА Новости премьера.

Он отметил, что только при боях за посёлок Калинов погибли 1,2 тыс. советских солдат.

Пеллегрини также заявил, что необходимо бороться с попытками фальсифицировать историю и исказить ход Второй мировой войны.

«Надо быть гордыми и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу», — добавил он.

Ранее в Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы.