СМИ: Число жертв тропического шторма «Имельда» увеличилось до четырёх

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма «Имельда» погибли, по последним данным, четыре человека. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

«По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения на регион тропического шторма «Имельда», который принёс сильнейшее наводнение. Сотни местных жителей были эвакуированы из домов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

По информации мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера, из-за ЧП окраины города оказались затоплены. Кроме того, в связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате удара стихии погибли по меньшей мере 50 человек.