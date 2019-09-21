СМИ: Число жертв тропического шторма «Имельда» увеличилось до четырёх

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В результате обрушившегося на Техас тропического шторма «Имельда» погибли, по последним данным, четыре человека. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.
СМИ: Число жертв тропического шторма «Имельда» увеличилось до четырёх
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«По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения на регион тропического шторма «Имельда», который принёс сильнейшее наводнение. Сотни местных жителей были эвакуированы из домов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших.

По информации мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера, из-за ЧП окраины города оказались затоплены. Кроме того, в связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

1 сентября на Багамы обрушился ураган «Дориан». В результате удара стихии погибли по меньшей мере 50 человек.

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