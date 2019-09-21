Замглавы МИД России встретился с временным поверенным в делах Ливии в Москве

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Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с временным поверенным в делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей», также состоялся «обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии».

«С российской стороны была акцентирована важность скорейшего налаживания инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в целях эффективной борьбы с терроризмом и сохранения Ливии как единого, территориально целостного государства», — говорится в заявлении.

В июне глава российского МИД Сергей Лавров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.

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