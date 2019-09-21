Замглавы МИД России провёл встречу с египетской делегацией

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с делегацией комитета по международным делам палаты депутатов Египта.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте предстоящего под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси саммита Россия-Африка в октябре в Сочи».

В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.