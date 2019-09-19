СМИ: Палестинцы в секторе Газа пострадали при падении ракеты

Несколько палестинцев получили ранения в городе Рафах в секторе Газа из-за падения ракеты, запущенной в сторону Израиля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Палестинцы получили ранения в результате падения на дом в городе Рафах ракеты, направленной на Израиль», — сказали собеседники.

Вместе с этим отмечается, что пресс-секретарь местного Министерства здравоохранения Вафа Яги заявила, что пострадали семь палестинцев, не уточнив при этом, от чего именно они получили травмы.

Ранее 30 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа.