СМИ: Палестинцы в секторе Газа пострадали при падении ракеты

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Несколько палестинцев получили ранения в городе Рафах в секторе Газа из-за падения ракеты, запущенной в сторону Израиля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Палестинцы получили ранения в результате падения на дом в городе Рафах ракеты, направленной на Израиль», — сказали собеседники.

Вместе с этим отмечается, что пресс-секретарь местного Министерства здравоохранения Вафа Яги заявила, что пострадали семь палестинцев, не уточнив при этом, от чего именно они получили травмы.

Ранее 30 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа.

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