Лидеры Финляндии и США проведут рабочую встречу
- Reuters
«На встрече в Белом доме президенты обсудят возможности усиления сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в том, что касается безопасности Европы и Арктики. Также на повестке будут способы развития торгового и технологического сотрудничества», — говорится в сообщении.
Встреча глав государств приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Финляндией и США.
В августе Саули Ниинистё провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.