Лидеры Финляндии и США проведут рабочую встречу

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудит с лидером США Дональдом Трампом сотрудничество двух государств в рамках рабочего визита в Вашингтон 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского главы.

«На встрече в Белом доме президенты обсудят возможности усиления сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в том, что касается безопасности Европы и Арктики. Также на повестке будут способы развития торгового и технологического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Встреча глав государств приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Финляндией и США.

В августе Саули Ниинистё провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.