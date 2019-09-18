Лидеры Финляндии и США проведут рабочую встречу

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Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудит с лидером США Дональдом Трампом сотрудничество двух государств в рамках рабочего визита в Вашингтон 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского главы.
Лидеры Финляндии и США проведут рабочую встречу
  • Reuters

«На встрече в Белом доме президенты обсудят возможности усиления сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в том, что касается безопасности Европы и Арктики. Также на повестке будут способы развития торгового и технологического сотрудничества», — говорится в сообщении. 

Встреча глав государств приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Финляндией и США. 

В августе Саули Ниинистё провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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