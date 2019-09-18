Трамп не считает необходимым использовать нефтяной резерв США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в использовании использования стратегических нефтяных резервов Соединённых Штатов.

Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил журналистам пресс-пула Белого дома. 

«Я не считаю, что мне необходимо [отдавать распоряжение использовать топливо из стратегических резервов]. Однако если мы захотим использовать стратегические нефтяные резервы, то я их открою», — заявил он.

Также Трамп напомнил, что Соединённые Штаты вышли на первое место по объёмам добычи энергоресурсов.

Ранее американский президент заявил, что в связи с атаками беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии он поручил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва.

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