Трамп не считает необходимым использовать нефтяной резерв США
Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил журналистам пресс-пула Белого дома.
«Я не считаю, что мне необходимо [отдавать распоряжение использовать топливо из стратегических резервов]. Однако если мы захотим использовать стратегические нефтяные резервы, то я их открою», — заявил он.
Также Трамп напомнил, что Соединённые Штаты вышли на первое место по объёмам добычи энергоресурсов.
Ранее американский президент заявил, что в связи с атаками беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии он поручил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва.