Трамп не считает необходимым использовать нефтяной резерв США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости в использовании использования стратегических нефтяных резервов Соединённых Штатов.

Об этом, как передаёт ТАСС, он заявил журналистам пресс-пула Белого дома.

«Я не считаю, что мне необходимо [отдавать распоряжение использовать топливо из стратегических резервов]. Однако если мы захотим использовать стратегические нефтяные резервы, то я их открою», — заявил он.

Также Трамп напомнил, что Соединённые Штаты вышли на первое место по объёмам добычи энергоресурсов.

Ранее американский президент заявил, что в связи с атаками беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии он поручил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва.