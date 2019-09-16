Трамп: США не готовы к встрече с Ираном без предварительных условий
«Лживые новости сообщают, что я намерен встретиться с Ираном без предварительных условий. Это некорректное заявление, как обычно», — написал Трамп в Twitter.
The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019
4 сентября Министерство финансов США расширило санкции против иранской транспортной сети, нефтяных танкеров, а также ряда юридических и физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал подобные действия Соединённых Штатов экономическим терроризмом.
Ранее Трамп заявил, что представители Ирана выразили желание провести переговоры с США.