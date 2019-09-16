Трамп: США не готовы к встрече с Ираном без предварительных условий

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Американский лидер Дональд Трамп оценил заявление о готовности США к встрече с Ираном без предварительных условий, назвав его «лживой новостью».

«Лживые новости сообщают, что я намерен встретиться с Ираном без предварительных условий. Это некорректное заявление, как обычно», — написал Трамп в Twitter.

4 сентября Министерство финансов США расширило санкции против иранской транспортной сети, нефтяных танкеров, а также ряда юридических и физических лиц, среди которых граждане Ирана, Индии, Объединённых Арабских Эмиратов и Ливана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал подобные действия Соединённых Штатов экономическим терроризмом.

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана выразили желание провести переговоры с США.

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