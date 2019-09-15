Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв

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В сирийском городе Чобанбей, который располагается около границы с Турцией, произошёл взрыв.
Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Как указывает агентство со ссылкой на источники, в результате произошедшего погибли не менее 12 человек.

По имеющимся данным, взрыв произошёл в результате подрыва заминированного автомобиля, остановившегося около местной больницы.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Ожидается, что число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Рейханлы на границе с Сирией произошла серия взрывов на оружейном складе.



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