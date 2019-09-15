Эксперт оценил возможную попытку Джонсона обойти запрет на «жёсткий брексит»

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обойти новый закон, запрещающий брексит без сделки.

Топорнин предположил, что это заявление можно расценивать как пиар-ход британского премьера, так как с юридической точки зрения обойти данный закон невозможно.

«Это заявление Джонсона для меня удивительно, если именно так он выразился, без искажений... Я не представляю, как премьер-министр и правительство Её Величества могут обойти закон Её Величества. Закон был принят в полном соответствии с необходимыми законодательными процедурами, был подписан королевой, главой государства, — это те нормы и правила, которые обязательны для всех на территории Соединённого Королевства», — заявил эксперт.

Он считает, что попытку обойти подписанный монархом закон можно расценивать как конституционное нарушение.

«Можно пойти на прямое нарушение закона, но это грозит серьёзными последствиями, вплоть до обвинения премьер-министра в конституционных правонарушениях, что может привести не только к отставке, но и к судебным разбирательствам», — заметил Топорнин.

Ранее СМИ писали о намерении Джонсона отстаивать свою позицию по брекситу в суде.