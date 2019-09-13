Эксперт прокомментировал заявление Земана о перемещении памятника Коневу

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который назвал позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.

«Земан является, я бы сказал, сбалансированным президентом в отношении России, он считает, что надо сохранять историческую память разных периодов истории Чехии. И в данном случае он говорит, что глупо бороться с памятниками», — заявил он.

Как отметил Бышок, в отличие от других восточноевропейских стран, в Чехии к советскому периоду было более бережное отношение, во всяком случае, так считалось до недавних пор.

По словам эксперта, теперь в стране появилась другая тенденция — вычёркивать советский период из исторической памяти.

Ранее власти района Прага-6, на территории которого находится монумент, приняли решение о его переносе в музей.

Посольство России в Чехии, в свою очередь, выразило по этому поводу возмущение.

Монумент маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году.

Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник розовой краской, а осенью 2017-го вандалы написали на монументе несколько дат.