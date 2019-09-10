США расширили антитеррористические санкции

США расширили санкции в отношении террористических и экстремистских организаций.

«С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ, видоизменив режим санкций таким образом, чтобы максимально расширить возможность их применения против террористов.

Ранее США призвали Россию помочь со стандартами по выявлению террористов.