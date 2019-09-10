МИД Франции осудил ракетный пуск КНДР

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Министерство иностранных дел Франции осудило очередной ракетный запуск КНДР и призвало Пхеньян воздерживаться от провокаций.
МИД Франции осудил ракетный пуск КНДР
  • Reuters

«Мы с обеспокоенностью восприняли сообщения о новых запусках баллистических ракет КНДР 10 сентября», — приводит ТАСС сообщение французского МИД.

В ведомстве отметили, что «Франция призывает КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности, быстро приступить к полной и необратимой ликвидации программ создания оружия массового поражения и воздерживаться от любых провокаций».

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуски неопознанных снарядов в сторону Японского моря. В США сообщили, что отслеживают ситуацию.

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