МИД Франции осудил ракетный пуск КНДР

Министерство иностранных дел Франции осудило очередной ракетный запуск КНДР и призвало Пхеньян воздерживаться от провокаций.

«Мы с обеспокоенностью восприняли сообщения о новых запусках баллистических ракет КНДР 10 сентября», — приводит ТАСС сообщение французского МИД.

В ведомстве отметили, что «Франция призывает КНДР соблюдать резолюции Совета Безопасности, быстро приступить к полной и необратимой ликвидации программ создания оружия массового поражения и воздерживаться от любых провокаций».

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР произвела пуски неопознанных снарядов в сторону Японского моря. В США сообщили, что отслеживают ситуацию.