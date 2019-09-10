Эксперт прокомментировал призыв к России быть «нормальной страной»

Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил, что России следует вести себя «как нормальная страна».

«Это недипломатично и некорректно», — сказал Липовой.

Он также отметил, что, по мнению США, нормальная страна — это страна, лишённая какой бы то ни было политической субъектности.

Липовой также напомнил, какими ещё странами недоволен Вашингтон. По его словам, это, в частности, Китай, который проводит собственную политику, и Турция, которая покупает у России С-400.

Ранее главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова Эспера.