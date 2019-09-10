Эксперт прокомментировал призыв к России быть «нормальной страной»
- © CHROMORANGE / Bilderbox
- globallookpress.com
«Это недипломатично и некорректно», — сказал Липовой.
Он также отметил, что, по мнению США, нормальная страна — это страна, лишённая какой бы то ни было политической субъектности.
Липовой также напомнил, какими ещё странами недоволен Вашингтон. По его словам, это, в частности, Китай, который проводит собственную политику, и Турция, которая покупает у России С-400.
Ранее главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу, отвечая в ходе пресс-конференции с французскими коллегами на вопрос RT, прокомментировали слова Эспера.