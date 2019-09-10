Трамп рассказал о способности нанести поражение талибам

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что США могли бы нанести поражение «Талибану»*, однако это стоило бы жизни «миллионам человек».

«Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными», — сказал Трамп журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

При этом президент не уточнил, идёт ли речь о ядерном оружии.

Ранее президент США заявил, что переговоры с представителями движения «Талибан» «мертвы».

22 июля Трамп во время встречи с премьер-министром Пакистана заявил журналистам в Белом доме, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели 10 млн человек.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.