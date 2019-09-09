Трамп заявил, что не предлагал Пенсу остановиться в его отеле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал вице-президенту США Майку Пенсу остановиться во время визита в Ирландию в своём отеле, что тот сделал.

«Я не имел никакого отношения к тому, что вице-президент Майк Пенс решил переночевать в одном из принадлежащих мне курортов в ирландском Дунберге. Семья Майка многие годы живет в Дунберге, поэтому он захотел остановиться там во время своего визита в Европу, чтобы повидаться с родственниками!» — написал Трамп в Twitter.

Также Трамп отреагировал на сообщения о том, что военные лётчики ВВС США в одну из ночей остановились в одном из его отелей.

«Я ничего не знаю о самолете ВВС (которым я не владею и к которому не имею отношения), приземлившемся в аэропорту, находящемся недалеко от отеля на курорте в Турнберри в Шотландии (которым я владею), и необходимости заправиться топливом, а также решении экипажа остановится ночевать в (моем отеле) Турнберри (у них хороший вкус!). Но это не имеет никакого отношения ко мне», — также написал Трамп в Twitter.

Ранее спортсмены рассказали, как Трамп всех обманывает во время игры в гольф.