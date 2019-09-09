В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче

Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.

«Мы не можем допустить, чтобы этот отвратительный материал использовался для пропаганды», — цитирует ТАСС главу комиссии Жюли Инман Грант.

Она также отметила, что комиссия не может допустить использования этого материала с целью инструктажа в террористических актах.

Отмечается, что восемь сайтов, против которых будет применена прямая блокировка на территории Австралии, ответили отказом на запрос ведомства об удалении нежелательного контента.

22 августа сообщалось, что Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта.