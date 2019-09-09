Четверо граждан Южной Кореи заблокированы на перевернувшемся судне

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Четыре гражданина Республики Корея заблокированы на перевернувшемся накануне у атлантического побережья США грузовом судне.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Корея.

Отмечается, что грузовое судно Golden Ray, принадлежащее компании Huyndai Glovis Co. Ltd., шло под флагом Маршалловых островов и направлялось в Балтимор.  

Также сообщается, что главы министерства иностранных дел, оборонного и ряда других ведомств вскоре проведут заседание, на котором, помимо прочих, будет решаться вопрос об отправке спасателей на помощь.

Уточняется, что на данный момент на месте работает американская береговая охрана.

22 июля пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива.

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