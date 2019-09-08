Российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дераа в Сирии
«Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай»,— приводит РИА Новости слова главы ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина.
Кроме того, во время раздачи гумпомощи местные жители также могли обратиться за помощью к российским военным врачам и бесплатно получить необходимые лекарства.
Ранее сообщалось, что военные ВС России доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты.