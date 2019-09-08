Российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дераа в Сирии

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в город Нава в провинции Дераа на юго-западе Сирии.

«Перед выездом в Наву мы встречались с местными органами власти и шейхами. Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай»,— приводит РИА Новости слова главы ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина.

Кроме того, во время раздачи гумпомощи местные жители также могли обратиться за помощью к российским военным врачам и бесплатно получить необходимые лекарства.

Ранее сообщалось, что военные ВС России доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты.

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