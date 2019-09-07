Посольство России в США проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре в США

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Посольство России в США проводит проверку появившейся в СМИ информации о гибели, предположительно, гражданки России при пожаре на борту туристического судна Conception в Калифорнии.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в госдеп (Госдепартамент США. — RT) новый запрос», — сообщило дипломатическое ведомство в Twitter. 

Уточняется, что на данный момент дипломаты выясняют наличие у погибшей гражданства России.

Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, затонуло 2 сентября в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус. 

На борту находились 39 человек. Пятерым членам экипажа удалось выжить.

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