Посольство России в США проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре в США

Посольство России в США проводит проверку появившейся в СМИ информации о гибели, предположительно, гражданки России при пожаре на борту туристического судна Conception в Калифорнии.

«В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в госдеп (Госдепартамент США. — RT) новый запрос», — сообщило дипломатическое ведомство в Twitter.

В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю.Крашенная, направили в госдеп новый запрос.

Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства. https://t.co/2OGFXGJpsP — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) September 6, 2019

Уточняется, что на данный момент дипломаты выясняют наличие у погибшей гражданства России.

Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, затонуло 2 сентября в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.

На борту находились 39 человек. Пятерым членам экипажа удалось выжить.