Новый посол Германии рассказал об огромной симпатии к России

Новый посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр рассказал об огромной симпатии к народу и культуре России и выразил готовность начать работу по укреплению германо-российских отношений.

«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, её людям и культуре», — заявил дипломат в своём видеообращении, опубликованном на странице посольства ФРГ в России в Facebook.

Он также выразил готовность внести вклад в многостороннее сотрудничество двух стран.

«Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями. Я жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают всё ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества», — подчеркнул германский посол.

В конце мая Der Spiegel сообщало о планах Германии сменить летом посла в Москве.

При этом в качестве основного кандидата назывался Гейр, ранее занимавший пост замглавы немецкой разведки и неоднократно посещавший Москву для участия в переговорах.