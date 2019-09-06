Новый посол Германии рассказал об огромной симпатии к России

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Новый посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гейр рассказал об огромной симпатии к народу и культуре России и выразил готовность начать работу по укреплению германо-российских отношений.
Новый посол Германии рассказал об огромной симпатии к России
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«Я прибыл сюда, действительно испытывая большую симпатию к этой стране, её людям и культуре», — заявил дипломат в своём видеообращении, опубликованном на странице посольства ФРГ в России в Facebook.

Он также выразил готовность внести вклад в многостороннее сотрудничество двух стран.

«Я рад приобщиться к многогранным германо-российским отношениями. Я жду этого с огромным интересом. С радостью жду знакомства со многими людьми, которые делают всё ради укрепления этих взаимоотношений и для многообразия нашего сотрудничества», — подчеркнул германский посол. 

В конце мая Der Spiegel сообщало о планах Германии сменить летом посла в Москве.

При этом в качестве основного кандидата назывался Гейр, ранее занимавший пост замглавы немецкой разведки и неоднократно посещавший Москву для участия в переговорах.

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