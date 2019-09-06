Трутнев назвал дату проведения межправкомиссии России и Южной Кореи

Вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что заседание межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей пройдет в Москве 24 сентября.

«Через несколько дней, 24 сентября, мы вместе с вице-премьером Республики Корея будем проводить в Москве очередное заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — цитирует ТАСС Трутнева.

Он добавил, что выработанные в рамках Восточного экономического форуму предложения будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии.

Ранее вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в рамках Восточного экономического форума сообщил, что выступит с предложением о создании южнокорейско-российского инвестиционного фонда.