Трутнев назвал дату проведения межправкомиссии России и Южной Кореи
«Через несколько дней, 24 сентября, мы вместе с вице-премьером Республики Корея будем проводить в Москве очередное заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — цитирует ТАСС Трутнева.
Он добавил, что выработанные в рамках Восточного экономического форуму предложения будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии.
Ранее вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в рамках Восточного экономического форума сообщил, что выступит с предложением о создании южнокорейско-российского инвестиционного фонда.