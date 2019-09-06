Трутнев назвал дату проведения межправкомиссии России и Южной Кореи

Короткая ссылка
Вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что заседание межправкомиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей пройдет в Москве 24 сентября.

«Через несколько дней, 24 сентября, мы вместе с вице-премьером Республики Корея будем проводить в Москве очередное заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами», — цитирует ТАСС Трутнева.

Он добавил, что выработанные в рамках Восточного экономического форуму предложения будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии.

Ранее вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в рамках Восточного экономического форума сообщил, что выступит с предложением о создании южнокорейско-российского инвестиционного фонда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить