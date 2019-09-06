В посольстве назвали неприемлемым представление Японии России

В посольстве России в Японии назвали неприемлемым представление Токио Москве в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан.

«Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — приводит ТАСС сообщение. В дипмиссии подчеркнули, что Россия «в праве предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий». Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио намерен сделать представление Москве после открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.