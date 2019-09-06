Глава Минвостокразвития провёл встречу с вице-премьером КНДР

Глава Минвостокразвития России Александр Козлов провёл встречу на полях Восточного экономического форума с заместителем председателя кабинета министров КНДР Ли Ре Намом.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минвостокразвития.

Ли Ре Нам сообщил, что стороны «обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров» двух стран.

«Задача одна у нас: добиться практических договорённостей, которые нам нужны для развития», — отметил заместитель председателя кабинета министров КНДР.

В свою очередь Козлов отметил «определённую динамику развития».

«В наших вопросах, на сегодняшний день, я уже вижу определённую динамику развития», — заявил глава Минвостокразвития.

24—26 апреля Ким Чен Ын совершил официальный визит в Россию, в рамках которого прошли переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Подробнее о переговорах — в материале RT.