Глава Минвостокразвития провёл встречу с вице-премьером КНДР
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минвостокразвития.
Ли Ре Нам сообщил, что стороны «обсудили выполнение договоренностей апрельской встречи лидеров» двух стран.
«Задача одна у нас: добиться практических договорённостей, которые нам нужны для развития», — отметил заместитель председателя кабинета министров КНДР.
В свою очередь Козлов отметил «определённую динамику развития».
«В наших вопросах, на сегодняшний день, я уже вижу определённую динамику развития», — заявил глава Минвостокразвития.
24—26 апреля Ким Чен Ын совершил официальный визит в Россию, в рамках которого прошли переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Подробнее о переговорах — в материале RT.