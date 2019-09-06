Замглавы МИД России провёл встречу c представителем премьера Ливана

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Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с личным представителем Премьер-министра Ливана Жоржем Шаабаном.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливане, в том числе обстановку на ливано-израильской границе. 

Как уточняется была «отмечена важность недопущения рецидивов эскалации напряженности, имевшей место в конце прошлой недели».

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку соответствующих усилий Временных сил ООН в Ливане, неукоснительного соблюдения положений резолюции 1701 СБ ООН, уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики», — сообщили в МИД.

В конце марта российский посол в Бейруте Александр Засыпкин рассказал RT о сотрудничестве между Россией и Ливаном.

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